В Украине испытали воздушный ПТРК "Барьер": видео пусков с вертолета

Пока военные пользуются американским Javelin и украинской "Стугной", на полигоне под Черниговом прошли испытания воздушного противотанкового ракетного комплекса "Барьер-В", установленного на вертолет.

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Об этом сообщает Defense Express.

Военные на вертолете Ми-8МСБ-В совершили два пуска. Огневые испытания позволили оценить все системы, начиная от выявления и сопровождения цели, до управления ракетой в полете и ее работы на всех участках полета.

ПТРК "Барьер-В" является воздушной версией известного комплекса "Барьер", который устанавливается на БТР-3, БТР-4, другие боевые машины. По сравнению с наземной версией, ракета Р-2В длиннее и имеет большую на 2,5 км дальность стрельбы, которая составляет 7,5 км. Принцип наведения остался без изменений – использование лазерного канала для передачи команд управления. Установленная на вертолете прицельная станция ПМ-ЛКТ обеспечивает обнаружение и распознавание наземных целей на расстоянии до 10 км и формирования лазерного поля для наведения ракет на расстоянии до 7,5 км.

ПТРК "Барьер-В" может устанавливаться на вертолеты, которые находятся на вооружении ВСУ – Ми-24 и Ми-8.

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