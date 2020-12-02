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В Украине местами пройдет небольшой снегопад: прогноз на 2 декабря (карта)

2 декабря, 07:40

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В стране похолодает на несколько градусов

В Украине сегодня, 2 декабря, будет морозно, а в некоторых регионах выпадет снег.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, осадки ожидаются в таких областях:

  • Винницкая;
  • Черниговская;
  • Сумская;
  • Полтавская;
  • Черкасская;
  • Киевская;
  • Николаевская;
  • Одесская;
  • Херсонская.

На востоке страны температура воздуха составит от минус 1 до 1 градуса тепла, а на севере столбики термометров покажут от минус трех до одного градуса выше нуля.

В западных областях температура воздуха установится на уровне от минус трех до трех градусов с отметкой плюс.

А на юге страны температура воздуха будет в пределах от 2 до 6 градусов тепла.

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Ранее мы сообщали, что в Карпатах резко ударил мороз, а горы замело снегом. Температура воздуха опустилась до минус десяти градусов. В горах облачно, а видимость ограничена до 50 м. Ветер юго-западный, 1-2 м/с.

Также напомним, в Одесской области выпал первый снег. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, ситуация на дорогах стабильная, трудностей с движением общественного транспорта нет.

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