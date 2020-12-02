В Украине местами пройдет небольшой снегопад: прогноз на 2 декабря (карта)

В Украине сегодня, 2 декабря, будет морозно, а в некоторых регионах выпадет снег.
Как сообщили в Укргидрометцентре, осадки ожидаются в таких областях:
- Винницкая;
- Черниговская;
- Сумская;
- Полтавская;
- Черкасская;
- Киевская;
- Николаевская;
- Одесская;
- Херсонская.
На востоке страны температура воздуха составит от минус 1 до 1 градуса тепла, а на севере столбики термометров покажут от минус трех до одного градуса выше нуля.
В западных областях температура воздуха установится на уровне от минус трех до трех градусов с отметкой плюс.
А на юге страны температура воздуха будет в пределах от 2 до 6 градусов тепла.
Ранее мы сообщали, что в Карпатах резко ударил мороз, а горы замело снегом. Температура воздуха опустилась до минус десяти градусов. В горах облачно, а видимость ограничена до 50 м. Ветер юго-западный, 1-2 м/с.
Также напомним, в Одесской области выпал первый снег. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, ситуация на дорогах стабильная, трудностей с движением общественного транспорта нет.
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