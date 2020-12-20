Койки для инфицированных коронавирусом заполнены на 40% – Минздрав

По состоянию на воскресенье, 20 декабря, в Украине в среднем заполнены 40% коек, которые предназначены для больных COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В двух украинских областях койки заполнили больше чем на 50%.

Николаевская область – 64,5%;

Одесская область – 50,8%;

В Киеве заполнение больниц для больных COVID-19 – 48%, но еще в начале недели показатель был 51,8%. Таким образом, не только в Киеве, но и по всей Украине за последнюю неделю показатели снижаются, что благоприятно влияет на общую ситуацию с пандемией в стране.

В то же время средний показатель заболеваемости в Украине достиг 396,9, что считается рекордным при норме 40. Самые высокие цифры в Киеве, Черниговской и Запорожской областях. А тестируют больше всего людей в Ровенской и Херсонской областях.

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Отметим, что по последним данным, в стране – 64 079 больничных коек для тех, кто инфицирован коронавирусом.

/ Фото: пресс-служба

Ранее мы сообщали, что глава Минздрава Максим Степанов официально заявил, что с начала 2021 года финансирование медицинской системы через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ) продолжится.

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