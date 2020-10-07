В Украине нет волны коронавируса: Ляшко объяснил ситуацию с эпидемией

В Украине с самого начала пандемии наблюдается относительно медленный рост заболеваемости

Недавно президент Владимир Зеленский заявлял о второй волне коронавируса в Украине, но вот главный санитарный врач страны Виктор Ляшко считает, что не было у нас никакой резкой вспышки COVID-19.

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Об этом он рассказал "РБК-Украина".

В качестве примера он привел Францию и Германию, где ситуация с заболеваемостью кардинальной отличается от нашей. Там в марте-апреле наблюдался пик заболеваемости, который потом сменился резким проседанием, после чего кривая опять пошла вверх, примерно с начала августа: у немцев довольно плавно, у французов – резко.

В Украине же с самого начала пандемии наблюдался относительно медленный, но уверенный рост количества случаев, без заметных спадов.

"Что такое волна коронавируса? Это когда есть пиковая загрузка – до 10 тысяч и более, затем количество падает до единичных случаев, а затем вновь выходит на десятки тысяч в день. Например, во Франции, Испании, Германии четко прослеживалась первая волна пандемии в марте-апреле (фиксировали по 8-9 тысяч случаев в сутки) и вторая волна в сентябре-октябре (фиксируют 12-13 тысяч новых случаев). В Украине же есть постепенный рост, с которыми система здравоохранения пока справляется", – сказал Виктор Ляшко.

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Как стало известно, по состоянию на утро 7 октября в Украине подтвердили 4753 новых случая заражения коронавирусом (239 337 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 77 украинцев (4597 с начала эпидемии). За вторник выздоровели 2569 человек (105 970 с начала эпидемии). Ранее президент Владимир Зеленский называл причину второй волны коронавируса в Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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