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В Украине обесточены более 100 населенных пунктов – какие области пострадали от непогоды

29 июля 2021 11:02

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Пока неизвестно, за сколько времени бригады облэнерго устранят все неполадки

Из-за непогоды люди остались без света. Коллаж "Сегодня"

Из-за непогоды люди остались без света. Коллаж "Сегодня"

В результате непогоды без электроэнергии остались 120 населенных пунктов в пяти областях Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Отмечается, что из-за порывов ветра, ливней и гроз срабатывали системы автоматической защиты ЛЭП.

Какие области пострадали от непогоды:

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  • Львовская область – 44 населенных пунктов обесточены;
  • Черновицкая – 25;
  • Житомирская – 20;
  • Ивано-Франковская – 20;
  • Тернопольская – 11.
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Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

Напомним, в Кропивницком из-за сильного ливня, местами с крупным градом, затопило улицы, а кое-где даже смыло асфальт. При этом сильный ветер валил деревья.

Кроме того, в Киеве вечером во вторник снова начался сильный ливень, который не прекращался несколько часов, в результате чего затопило несколько подземных переходов и на грани затопления оказалась столичная станция метро "Позняки" .

Все подробности в спецтеме Грозовой фронт накрыл Киев

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