В Украине оккупанты убили 143 ребенка, еще 216 ранили

Точное количество установить невозможно из-за активных боевых действий

Из-за войны погибли десятки детей / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабной войны РФ против Украины погибли 143 детей. Еще более 216 ранены.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Людмила Денисова в Facebook.

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"Фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия", – написала она.

Каждый второй ребенок Украины стал беженцем

Из-за войны каждый второй украинский ребенок вынужден был покинуть свой дом и стать временно перемещенным лицом.

В заявлении ЮНИСЕФ сказано, что 4,3 миллиона детей были перевезены, что составляет более половины детского населения Украины, которое, по оценкам, составляет 7,5 миллиона человек. В эту цифру входят более 1,8 миллиона детей, перевезенных родителями в соседние страны в качестве беженцев, и 2,5 миллиона детей, которые также являются внутренне перемещенными лицами в Украине.