В Украине планируют обеспечить 80% койкомест кислородом – ОП

Сейчас койкомест с кислородом около 44-45%

В Украине планируют обеспечить 80% койкомест кислородом, на данный момент их около 44-45%.

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Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Наша задача, чтобы 80% койкомест были с кислородом. Сейчас их около 44-45%. В период с 1 ноября по 13 ноября было добавлено около 5200 койкомест с кислородом. За последние пять дней было добавлено 3500 койкомест с кислородом", – сказал Тимошенко.

Он отметил, что несколько недель назад был выбор – полный локдаун в данный момент, чтобы разорвать связи, о которых говорят врачи, или делать карантин выходного дня.

"Мы хотим остановить рост числа заболевания (коронавируса – Ред.) ежедневно. Стабилизировать ситуацию, если удастся, снизить количество заболеваний каждый день", – добавил Тимошенко.

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Ранее мы писали, что пациенты с коронавирусом, у которых наблюдается даже небольшое снижение уровня кислорода, подвергаются повышенному риску смерти от вируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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