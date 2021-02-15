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В Украине похолодает до -22: где будут самые сильные морозы

15 февраля, 10:22

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Морозы продержатся достаточно долго – потеплеет лишь на следующей неделе

В Украину морозы и холодный ветер придут на смену снегопадам – к нам зашел антициклон с существенным снижением температуры.

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На востоке и севере столбики термометров опустятся до -22 градусов ночью и 13 мороза днем. На юге и западе немного теплее -7 градусов.

Потепления стоит ждать не раньше следующей недели.

Тем временем из-за сильных заносов в четырех регионах Украины ограничено движение крупногабаритного транспорта. Запреты продлили в Ивано-Франковской и Волынской областях.

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А во Львовской области грузовики не пускают в города и другие населенные пункты. В Ровенской области ограничения действуют на дорогах регионального значения и для всех видов транспорта, кроме спецтехники.

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Напомним, в стране работают почти 5000 пунктов обогрева ГСЧС, восемь установлены на въездах в столицу.

Видео: Сегодня

Как сообщали новости "Сегодня", накануне в МОН рекомендовали распустить школьников по домам из-за сильного похолодания.

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погода прогноз погоды морозы

Источник: Сегодня

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