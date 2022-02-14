В Украине полиция перешла на усиленный режим: что изменилось

Это связано с тем, чтобы более оперативно реагировать на любые угрозы безопасности граждан

Полиция по всей Украине переходит на усиленный режим несения службы. Фото: коллаж "Сегодня"

C 14 по 19 февраля личный состав Национальной полиции Украины перевели на усиленный режим несения службы.

Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко на своей странице в Facebook.

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Что изменилось?

Увеличение количества патрулей, обеспечивающих публичную безопасность и порядок на улицах.

Развертывание дополнительных ситуационных центров для круглосуточного мониторинга оперативной обстановки в стране.

Взятие под охрану объектов критической инфраструктуры, органов государственной власти и местного самоуправления.

"Для чего: чтобы более оперативно реагировать на любые угрозы безопасности граждан. Усиленный режим полиции – это не дополнительный повод для паники. Это о защите и полной готовности. Защищаем, а не паникуем!" – подчеркнул Клименко.

Угроза вторжения России

Россия разместила вблизи границ Украины примерно 109-тысячную армию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если РФ решится на полномасштабную агрессию, то начнет с украинских регионов, где исторически проживают люди, имеющие родственные связи с Россией. Он добавил, что Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.

Напомним, CNN сообщило, что в течение нескольких месяцев администрация президента США Джо Байдена намеренно публиковала засекреченную информацию о ситуации вокруг Украины, чтобы вынудить Россию отказаться от вторжения.

Чиновники администрации президента США сообщили, что разоблачения американских СМИ были "тщательно согласованы".

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