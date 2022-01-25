Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Рада после каникул 🎉 Зеленскому – 44! ⚡ Нужно успокоиться: итоги СНБО ⚽ Динамо - Реал Мурсия: онлайн
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Украине приземлился третий самолет с летальным вооружением от США

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 января, 16:32
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На борту находится американская военная техника, передачу которой одобрила администрация Байдена
Самолет сел в аэропорту "Борисполь".
Самолет сел в аэропорту "Борисполь". / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украину прибыл третий самолет из Соединенных Штатов Америки с партией летального вооружения. Он сел в аэропорту "Борисполь".

Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники.

Реклама

Поставки происходят в рамках одобренной администрацией президента Джо Байдена помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов.

Что привезли в Украину

На борту находится военная техника. Ранее прибытие очередной партии вооружения анонсировал министр обороны Алексей Резников. По его словам, Украина и дальше будет получать от международных партнеров военную помощь в значительных объемах

Новость дополняется

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Готовятся ко вторжению? В Харькове проверяют бомбоубежища Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Грипп и COVID-19 одновременно. Есть ли в Киеве флурон: мы узнали Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная В Буковель идет солнечная погода! Синоптики дали прогноз Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
25 января. Иосиф Слипый. В этот день (1965) Папа Римский Павел VI присвоил украинцу титул кардинала и назначил священником греко-католической церкви Сант-Атанасио, расположенной в центре Рима...
История дня - за минуту
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

121 400

заболело за неделю в Украине

+109%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.37

Российский рубль (₽)

0.359

Евро (€)

32.06

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять