В Украине приземлился третий самолет с летальным вооружением от США

В Украину прибыл третий самолет из Соединенных Штатов Америки с партией летального вооружения. Он сел в аэропорту "Борисполь".
Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники.
Поставки происходят в рамках одобренной администрацией президента Джо Байдена помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов.
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На борту находится военная техника. Ранее прибытие очередной партии вооружения анонсировал министр обороны Алексей Резников. По его словам, Украина и дальше будет получать от международных партнеров военную помощь в значительных объемах
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