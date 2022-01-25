В Украине приземлился третий самолет с летальным вооружением от США

На борту находится американская военная техника, передачу которой одобрила администрация Байдена

Самолет сел в аэропорту "Борисполь". / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украину прибыл третий самолет из Соединенных Штатов Америки с партией летального вооружения. Он сел в аэропорту "Борисполь".

Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники.

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Поставки происходят в рамках одобренной администрацией президента Джо Байдена помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов.

Что привезли в Украину

На борту находится военная техника. Ранее прибытие очередной партии вооружения анонсировал министр обороны Алексей Резников. По его словам, Украина и дальше будет получать от международных партнеров военную помощь в значительных объемах

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