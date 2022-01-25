В Україні приземлився третій літак із летальним озброєнням від США

Літак сів у аеропорту "Бориспіль". / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україну прибув уже третій літак зі Сполучених Штатів Америки із партією летального озброєння.
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В Україну прибув уже третій літак зі Сполучених Штатів Америки із партією летального озброєння.
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