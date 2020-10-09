В Украине самый быстрый интернет за низкую цену

В Украине лучшее соотношение цены и скорости интернета.
Об этом в эфире Свободы слова Савика Шустера заявил председатель оргкомитета IT-конференции iForum Александр Ольшанский.
"Украина – мировой лидер по соотношению цены и скорости интернета. На сегодняшний день у нас самый быстрый интернет за самую низкую цену. Это достаточно большое достижение, нужно уважать себя. Конечно, есть населенные пункты, которые еще не покрыты", – заявил Ольшанский.
В то же время вице-премьер-министр Украины – министры цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что за три месяца 2 700 населенных пунктов первые получат 4G, это более миллиона человек. Этот процесс будет происходить два года.
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