В Украине самый быстрый интернет за низкую цену

В Украине лучшее соотношение цены и скорости интернета.

Реклама

Об этом в эфире Свободы слова Савика Шустера заявил председатель оргкомитета IT-конференции iForum Александр Ольшанский.

"Украина – мировой лидер по соотношению цены и скорости интернета. На сегодняшний день у нас самый быстрый интернет за самую низкую цену. Это достаточно большое достижение, нужно уважать себя. Конечно, есть населенные пункты, которые еще не покрыты", – заявил Ольшанский.

В тренде Кабмин одобрил безвиз Украины с экзотическим государством

В то же время вице-премьер-министр Украины – министры цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что за три месяца 2 700 населенных пунктов первые получат 4G, это более миллиона человек. Этот процесс будет происходить два года.

Новость дополняется...

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама