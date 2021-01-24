Почему статистика врет и зачем нужен локдаун – интервью с Иосифом Зисельсом, просчитавшим пандемию

Известный правозащитник, который "дружит" с математикой, рассказал "Сегодня" о том, когда страны должны вводить локдауны и почему правительство Украины все решения принимает "вслепую"

Иосиф Зисельс – известный правозащитник и диссидент. С начала пандемии COVID-19 он, физик-теоретик по образованию, внимательно отслеживает ситуацию во многих странах мира, ведет подсчеты, и на основе этого делает конкретные выводы.

Сайту "Сегодня" Иосиф Зисельс рассказал, какие тенденции наблюдаются по уровню заболеваемости в разных странах на это влияет, и когда стоит вводить локдауны.

В этом интервью читайте:

Как я начал следить за статистикой и моделировать прогнозы?

Для меня самого это было неожиданно. Но я по образованию физик-теоретик и имею хорошую математическую подготовку. И вообще математика для меня всегда была приятным занятием.

В течение всей своей жизни я решаю проблемы и задачи, стоящие перед обществом. Стремление решать задачи вышло за пределы математики.

Меня заинтересовала эпидемия, я сразу почувствовал ее глобальный характер.

Я начал математический мониторинг еще когда ее не назвали пандемией. Я чувствовал глобальность проблемы, это вызов всему человечеству.

Меня интересовало, можно найти в этих цифрах математические, а значит – природные закономерности. Это для меня не научная задача – это вызов по жизни. Находясь 10 месяцев внутри пандемии я стал ее "чувствовать".

Я выбрал 54 страны – это все страны Европы, некоторые страны Восточной Европы, Северной Америки, Кавказа, бывшего Советского Союза.

К статистике некоторых стран я отношусь немного скептически. Это страны, которые ранее были в авторитарном управлении, имеют имперское или колониальное прошлое. Эти страны в моих графиках я обозначаю звездочкой.

/ Фото: Сегодня

Какие страны переносят пандемию легче, а какие – хуже?

Я попытался сделать итоговый рейтинг стран, которые я мониторил течение 2020 года. Я взял шесть аспектов эпидемии:

уровень инфицированности 1 млн населения;

уровень активных кейсов на 1 млн населения;

уровень активных кейсов среди инфицированных;

уровень выздоровления по отношению к количеству инфицированных;

уровень летальных исходов – 1 (на 1 млн населения);

уровень летальных случаев – 2 (с количеством инфицированных).

Я сделал отдельные рейтинги по каждому из параметров и свел их вместе.

И что я вижу? Первые 10 мест с легким течением эпидемии занимают страны, расположенные на островах или полуостровах. Это Новая Зеландия, Исландия, Гренландия, Япония, Австралия.

Страны на островах и на полуостровах имеют больше возможностей быстро и эффективно изолировать население от влияния извне. Они прекращают авиа- и морское сообщение и все – границы закрыты, потому что сухопутных границ у них нет

Кроме того, это страны с высоким развитием медицины, низкой плотностью населения. Единственное, сюда не попала Великобритания, так как она имеет туннели под Ла-Маншем, а сообщение с другими частями страны вообще не прекращала. Поэтому Великобритания в конце рейтинга.

В десятку попадает Норвегия, которая имеет большую морскую границу. Израиль тоже попадает сюда. Страна имеет длинную морскую границу, но и сухопутная граница перекрыта у них из-за напряженных отношений с соседними странами. Там настолько плотная граница, что это почти островной формат государства.

На последних местах очень развитые страны – Великобритания, Швеция, Франция, Испания и Бельгия. Эти страны очень легкомысленно отнеслась к эпидемии, потому что они делали ставку на законопослушность населения, на свои мощные ресурсы и высокий уровень медицины в стране. Они думали что имеют большие возможности медицины, чтобы справиться с пандемией. Но время показало, что усилия даже очень сильных государств не способны решить эту проблему.

Какое место Украины в пандемии?

Когда я поднял свои рейтинги по шести критериям, то Украина заняла 30 место. Украину в этом рейтинге я обозначаю звездочкой как страну, статистике которой я не могу доверять.

Я с апреля вижу, что украинская статистика неадекватна.

Более-менее реальное место страны я стараюсь определить по отдельным показателям. В Украине худшее место в частичном рейтинге по количеству тестов – 46-е. Страна очень мало тестирует с самого начала.

Поэтому я сместил место Украины в рейтинге с 30 на 40.

То, что украинская статистика неадекватна, показывают сравнение с графиками заболеваемости других стран.

В апреле я опубликовал график 15 стран по коэффициенту летальности – это отношение летальных случаев к количеству инфицированных. Три страны в которых были самые низкие показатели это Румыния, Россия и Украина.

Я не верю этой статистике!

И из-за отсутствия адекватной статистики наше правительство не видит реальной ситуации и принимает решение на ощупь. Более того, часто политические решения. На Новый Год локдаун был во многих странах, но у нас не было. Потому что было давление на правительство, чтобы бизнес смог заработать. Но о людях никто не думал.

Как цивилизационная идентичность влияет на распространение вируса?

Масштаб пандемии зависит от многих факторов: географическое положение, климат, рельеф местности, урбанизация, плотность населения и так далее.

Очень трудно построить формулу.

Я с восторгом наблюдаю, как сложно строится путь эпидемии в каждой из стран. Более 15 лет я изучаю цивилизационную идентичность и я вижу, что это также один из факторов. Мы об этом не думаем, но это на самом деле важно.

Один и тот же вирус распространяется в разных странах по-разному. Вирус приходит в новую страну и ищет свой путь распространения.

Этот путь зависит и от идентичности – это один из важных факторов. В одних культурах приняты близкие контакты – объятия, поцелуи при встречах, в других – наоборот, даже при встрече сохраняют расстояние.

Возьмем Австрию и Швецию – я отслеживаю их путь с начала пандемии до сих пор. Это страны с одной цивилизационного ареала. Поведение людей в этих странах похоже, ответы на вызовы похожи.

Вот, сравнивая эти две страны, я вижу, что Австрия использовала очень жесткий локдаун и имеет больше потерь в экономике, но меньше потерь человеческих.

А Швеция, вообще не вводила карантина и локдауна, имеет больше потерь людей, чем Австрия, чем вся Скандинавия. А падение экономики отличается только на один процент от Австрии.

Швеция надеялась на граждан, что они сами будут придерживаться дистанции и всех рекомендаций.

Но, там не учли фактор идентичности. Потому что четверть населения Швеции – это мигранты. Они живут в пригороде, где очень тесно, в худших санитарных условиях. И они из южных стран, то есть их цивилизационная идентичность другая. В этом ничего плохого нет – они просто другие, и это необходимо было учитывать. Итак среди них эпидемия распространялись быстрее. Они работают в городе, в офисах, в домах престарелых и так далее. Вирус быстро передавался дальше и никто эти контакты не ограничивал.

/ Фото: Сегодня

Вирус – как цунами или когда нужно вводить локдауны?

В каждой стране эпидемия движется "волнообразно" – почему именно так, можно только предполагать. У меня существуют гипотезы, но нужно тщательно проверять.

Я сравниваю пандемии с цунами. Это такой же естественный процесс и люди, правительства, ученые должны уважать законы природы. Природа работает по своим законам, независимо от того, нравится нам это или нет. Нам не нравится цунами, так как они наносят много вреда. Единственное, что мы можем в столкновении с этими явлениями природы – это сообщить заблаговременно людей и вовремя эвакуировать. Хуже с экономическими последствиями – их не удается избежать, нельзя быстро эвакуировать фабрики заводы, дома. Можно избежать больших человеческих потерь.

Эпидемия не затрагивает фабрики, заводы, дома но она очень задевает людей. В этом аспекте правительство может влиять только на людей.

Введение локдауна это тоже самое, что эвакуация. И если не слушать ученых и специалистов, то нельзя это правильно и вовремя сделать.

Большинство стран с облегчением вздыхают, когда заболеваемость снижается. Но после спада всегда следует подъем. Локдаун нужно включать перед началом следующей "волны", потому что энергию "волны", которая уже началась, нейтрализовать почти невозможно.

Например, Германия 5-6 ноября начала вводить карантин, но когда стремительно начало расти количество инфицированных, перевела карантин в начале декабря в мощный локдаун, но это опять же не остановило "волну".

Карантин и локдаун необходимо включать в нужные моменты, когда количество новых случаев минимально.

У нас это невозможно, потому что у нас неадекватная статистика и мы не знаем, когда у нас минимальное количество и когда нужен локдаун. Если верить нашей статистике то уже почти месяц у нас идет спад. Я в это не верю.

/ Фото: Сегодня

Почему ограничение прав людей стало оправданным во время пандемии?

Когда заключаются сделки, то в них всегда существуют форс-мажорные обстоятельства. Умные правительства для форс-мажоров имеют отдельные законы.

Например, страна с самым высоким уровнем демократии – США, имеет закон, по которому весь частный флот предоставляется в распоряжение президента в военное время. Это тот случай, когда необходимо сконцентрировать усилия государства и это уже необходимость авторитарного управления.

И хотя я очень большой поклонник демократии и правозащитник, но нужна инстанция, когда в определенных ситуациях к ней переходить власть, чтобы в условиях кризиса или пандемии управлять страной.

Эпидемия коронавируса – это тоже форс-мажор. И то, что в мире хотят ввести, например, COVID-паспорта – это тоже способ ограничить права для тех, у кого его не будет.

Да, это определенное нарушение прав тех, кто откажется вакцинироваться.

Многие люди вообще не хотят делать вакцинацию. Сейчас такая мода – протест против вакцинации, против вмешательства в собственное тело. Я понимаю это, это их право.

Но, когда ты так делаешь, то рискуешь не только своим здоровьем но и здоровьем окружения. А мы видим, что в Украине 40-50% против вакцинации.

Посмотрите статистику смертей от вакцинации и от отсутствия вакцинации.

Чего ожидать в 2021 году?

В сентябре мир пересек отметку в 1 млн смертей от ковида. Второй миллион пришелся на 15 января – прошло три с половиной месяца.

Боюсь, третий миллион будет еще быстрее.

Глобально коллективного иммунитета в этом году не будет. Сейчас коллективный иммунитет мира благодаря вакцинации составляет три десятых процента, а нужно 60-70%.

По итогам 2020-го СOVID-19 на шестом месте по уровню летальности. Я думаю, СOVID-19 в этом году может быть на четвертом-пятом месте.

Поэтому я не думаю, что мы преодолеем эпидемию до нуля в этом году. Мы можем найти способ сосуществования с этим вирусом. Он будет как грипп. И это будет благодаря вакцине. Если вакцина будет работать один год – значит раз в год делать прививки.

Но только в отдельных странах коллективный иммунитет может быть благодаря вакцинации уже в этом году. Это маленькие и богатые страны: Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн.

Сейчас лидером по вакцинированию является Израиль. В марте там выборы, правительство пытается сделать быструю вакцинацию. К марту правительство хочет провести полную вакцинацию всего населения.

Но мы еще ничего не знаем об устойчивости вакцины, продолжительности иммунитета, который она обеспечивает

Я боюсь, за год мы не успеем вакцинировать всех. А может быть так, что пройдет год и мир не только не успеет вакцинировать всех, но и придется заново вакцинировать тех, кого уже вакцинировали.

Ранее мы сообщали, что количество инфицированных коронавирусом в мире приближается к 97 миллионам.

Также напомним, Госстат назвал количество смертей от COVID-19 в Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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