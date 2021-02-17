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В Украине ввели новый адаптивный карантин: что будет запрещено

17 февраля, 14:51

Виталий Семченко Виталий Семченко

Ограничения будут действовать до 30 апреля

Со следующей недели на территории Украины будет введен адаптивный карантин, который продлится до 30 апреля.

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О всех ограничениях и правилах – читайте в материале "Сегодня".

Деление на зоны

Теперь страну будут делить на зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации – зеленая, желтая, оранжевая и красная.

Ограничения красной зоны введут в случае, если хотя бы два из пяти показателей превысят норму, тем самым, возникнет "угроза коллапса медицинской системы". В частности, речь идет о таких критериях:

  • загруженность коек с кислородом в области превышает 65%;
  • количество госпитализированных в области составляет 60 человек на 100 тысяч населения за последние 7 дней;
  • рост количества госпитализаций по меньшей мере в два раза за последние 7 дней;
  • количество тестирований в области (экспресс- и ПЦР-тестирование) за последние 7 дней составляет не менее трехсот на 100 тысяч населения;
  • количество положительных результатов в области составляет более 20% за последние 7 дней.

В оранжевую зону попадут области, в которых норму превысит только один из вышеуказанных показателей.

Что будет запрещено?

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Зеленая зона

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  • отмена всех ограничений, кроме ношения защитных масок и соблюдения социальной дистанции.

Желтая зона

  • проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на один кв. м;
  • работа кинотеатров и других учреждений культуры с заполненностью залов более 50%;
  • осуществление перевозок пассажиров в количестве больше, чем количество мест для сидения;
  • проведение дискотек, а также работа других развлекательных заведений;
  • размещение посетителей в заведениях общественного питания менее, чем два метра между столиками;
  • деятельность заведений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц и санаториев);
  • посещать школы и детсады, если половина детей и педагогов болеет;
  • проведение плановых операций;
  • посещение спортзалов, если на каждого посетителя выделено менее 20 кв. м площади.

Оранжевая зона не будет вносить дополнительных ограничений, а только призвана предупредить об эпидопасности.

Красная зона

  • заведения общественного питания работают только навынос или с доставкой;
  • ночные клубы закрыты;
  • в ТЦ можно покупать только товары первой необходимости (еду, лекарства), а также прессу и бытовую химию;
  • закрыты спортзалы, бассейны и фитнес-центры;
  • массовые мероприятия должны отменить или перенести на другую дату;
  • непродовольственные рынки также закрываются;
  • запрещается посещение учебных заведений (кроме детсадов).

Подробнее о послаблениях нового адаптивного карантина – читайте в материале "Сегодня".

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Все подробности в спецтеме Адаптивный карантин в Украине

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