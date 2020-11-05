В Украине вводят карантин выходного дня – подробности

В Украине с 14 ноября введут карантин выходного дня. Работать будут только магазины, аптеки и транспорт.
Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, украинцам необходимо подготовиться к нововведениям.
"Мы четко понимаем, что мы не в состоянии ввести полный локдаун, на который пошли некоторые европейские страны – не на две недели, не в три недели. Именно поэтому наше предложение будет делать такой жесткий карантин именно на выходные дни, то есть суббота-воскресенье", – заявил Степанов.
Министр также отметил, что будет работать только критическая инфраструктура – продуктовые магазины, аптеки и транспорт.
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