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В Украине выявили более шести тысяч новых случаев COVID-19

19 февраля, 08:14

Ксения Капустинская , Мария Дмитренко

За сутки от коронавируса умерли 120 человек

В Украине за последние сутки выявили 6 531 новый случай инфицирования коронавирусом. В частности, за последние 24 часа заболели 418 детей и 285 медработников. За все время пандемии в Украине зарегистрировали 1 293 672 случая заражения коронавирусом.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За сутки от COVID-19 скончались 120 украинцев (всего – 24 972 человека). Вылечить за последние 24 часа удалось 5 857 инфицированных, а за все время пандемии – 1 139 977.

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Всего в стране провели 6 651 624 ПЦР-теста на коронавирус.

Ранее мы сообщали, что в Украине запустили сайт о вакцинации от COVID-19. Мобильной версии сайта пока нет.

Также напомним, за прошедшую неделю выявили 26 294 новых случая заражения коронавирусом, умерли 733 украинца, выздоровели 41 255 человек. По данным Минздрава, с 8 февраля и по 14-е в Украине на больничный режим лечения приняли 11 521 человека. Читайте подробнее об итогах эпидемии за неделю.

Тем временем в Украине снова ввели адаптивный карантин, который вступит в силу со следующей недели. Страну снова будут делить на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации. Смотрите в сюжете, где и что будет запрещено:

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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регионы статистика Украина заражение коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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