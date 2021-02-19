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В Україні виявили понад шість тисяч нових випадків COVID-19

19 лютого, 08:14

Ксенія Капустинська , Марія Дмитренко

За добу від коронавируса померли 120 людей

В Україні за останню добу виявили 6531 новий випадок інфікування коронавірусом. Зокрема, за останні 24 години захворіли 418 дітей і 285 медпрацівників. За весь час пандемії в Україні зареєстрували 1 293 672 випадки зараження коронавірусом.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

За добу від COVID-19 померли 120 українців (всього – 24 972 особи). Вилікувати за останні 24 години вдалося 5857 інфікованих, а за весь час пандемії посилання – 1 139 977.

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Всього в країні провели 6 651 624 ПЛР-тестів на коронавірус.

Раніше ми повідомляли, що в Україні запустили сайт про вакцинацію від COVID-19. Мобільної версії сайту поки немає.

Також нагадаємо, за минулий тиждень виявили 26 294 нових випадки зараження коронавірусом, померли 733 українця, одужали 41 255 людей. За даними Міністерства охорони здоров'я, з 8 лютого і по 14-те в Україні на лікарняний режим лікування прийнята 11 521 людина. Читайте докладніше про підсумки епідемії за тиждень.

Тим часом в Україні знову ввели адаптивний карантин, який набуде чинності з наступного тижня. Країну знову ділитимуть на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони залежно від епідеміологічної ситуації. Дивіться у сюжеті, де і що буде заборонено:

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Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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регіони статистика Украина зараження коронавірус COVID-19

Джерело: Сьогодні

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