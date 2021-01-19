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В Украине выявили почти четыре тысячи новых случаев COVID-19

19 января, 08:13

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За сутки от коронавируса умерли 177 человек

В Украине за последние сутки выявили 3939 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 167 655 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 177 украинцев (всего – 21 046). Вылечить удалось 886 248 инфицированных (15 052 – за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина может получить сразу три вакцины против COVID-19.

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Также напомним, согласно решению Кабинета министров, "зимний" карантин, который действует во всех регионах страны с 8 января, закончится уже в конце этой недели, 24 января.

Однако в правительстве до сих пор нет единого мнения, как Украина будет жить после этого. К примеру, главный санврач Виктор Ляшко заявлял, что Минздрав не будет настаивать на продолжении жесткого карантина.

А вот министр здравоохранения Максим Степанов не исключает возможности продления локдауна – все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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регионы статистика Украина заражение коронавирус COVID-19
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