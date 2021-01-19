В Україні виявили майже чотири тисячі нових випадків COVID-19

За добу від коронавірусу померли 177 осіб

В Україні за останню добу виявили 3939 нових випадків інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 167 655 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 177 українців (всього – 21 046). Вилікувати вдалося 886 248 інфікованих (15 052 – за останню добу).

Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна може отримати відразу три вакцини проти COVID-19.

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Також нагадаємо, згідно з рішенням Кабінету міністрів, "зимовий" карантин, який діє у всіх регіонах країни з 8 січня, закінчиться вже наприкінці цього тижня, 24 січня.

Однак в уряді досі немає єдиної думки, як Україна житиме після цього. Наприклад, головний санлікар Віктор Ляшко заявляв, що МОЗ не наполягатиме на продовженні жорсткого карантину.

А от міністр охорони здоров'я Максим Степанов не виключає можливості продовження локдауну – все залежатиме від епідеміологічної ситуації.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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