В Украине за сутки от COVID-19 выздоровело больше людей, чем заболело

За сутки от коронавируса умерли более 230 человек

В Украине за последние сутки выявили 6988 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 037 362 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 232 украинца (всего – 18 081). Вылечить удалось 681 835 инфицированных (16 106 – за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов объяснил почему в Украине стали делать меньше ПЦР-тестов. Выяснилось, что врачи стали чаще использовать экспресс-тесты на антиген.

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Также напомним, в Национальной академии наук Украины сообщили, что спад распространения COVID-19 в Украине обусловлен двумя факторами: поведением самого коронавируса и отношением людей к существующей опасности заразиться.

Кроме того, Украина вышла на плато заболеваемости COVID-19. О половине смертей от коронавируса становится известно в первые три дня. Данные о 27% смертей имеют задержку больше одной недели, около 19% – более двух недель, а около 9% – больше месяца.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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