Украина вышла на плато заболеваемости COVID-19: насколько точна статистика Минздрава?

Реальное число новых случаев становится известно лишь через две недели

Число новых зараженных коронавирусом за сутки, которое каждое утро озвучивает министр здравоохранения Максим Степанов, включает данные двухнедельной и даже месячной давности. А значительная часть данных для внесения их в общую статистику поступает с опозданием. Об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

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Реальное число новых случаев более-менее точно становится известно через две недели на определенную дату, приходят к выводу исследователи Национальной академии наук.

Как вносятся данные в статистику:

Более половины информации о тестировании публикуется в первые три дня .

. Количество результатов с задержкой более двух недель составляет около 7%.

За первую неделю публикуется около половины данных о выздоровлении и выписке.

Около 20% случаев не публикуются больше месяца.

Около 3,5% – более 2 месяцев.

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О половине смертей от коронавируса становится известно в первые три дня. Данные о 27% смертей имеют задержку больше одной недели, около 19% – больше чем две недели, а около 9% – больше месяца.

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Юрий Ганиченко, старший исследователь департамента экономико-политических исследований Киевской школы экономики, объясняет:

"Если смотреть на ретроспективные данные, то нет спада заболеваемости до 3 декабря. Пика в 14 тысяч случаев не было. У нас своеобразное плато (в 12 тысяч), на которое мы вышли в первой декаде ноября".

Напомним, несколько дней назад Степанов заявил, что в Украине три недели падает заболеваемость COVID-19, но отметил, что важно смотреть недельные показатели, а не за конкретный день, поскольку они отражают реальную динамику заболеваемости.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Заболеваемость пошла на спад? Разбираем статистику COVID-19 в Украине".

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