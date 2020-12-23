Украина вышла на плато заболеваемости COVID-19: насколько точна статистика Минздрава?

Число новых зараженных коронавирусом за сутки, которое каждое утро озвучивает министр здравоохранения Максим Степанов, включает данные двухнедельной и даже месячной давности. А значительная часть данных для внесения их в общую статистику поступает с опозданием. Об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".
Реальное число новых случаев более-менее точно становится известно через две недели на определенную дату, приходят к выводу исследователи Национальной академии наук.
Как вносятся данные в статистику:
- Более половины информации о тестировании публикуется в первые три дня.
- Количество результатов с задержкой более двух недель составляет около 7%.
- За первую неделю публикуется около половины данных о выздоровлении и выписке.
- Около 20% случаев не публикуются больше месяца.
- Около 3,5% – более 2 месяцев.
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О половине смертей от коронавируса становится известно в первые три дня. Данные о 27% смертей имеют задержку больше одной недели, около 19% – больше чем две недели, а около 9% – больше месяца.
Юрий Ганиченко, старший исследователь департамента экономико-политических исследований Киевской школы экономики, объясняет:
"Если смотреть на ретроспективные данные, то нет спада заболеваемости до 3 декабря. Пика в 14 тысяч случаев не было. У нас своеобразное плато (в 12 тысяч), на которое мы вышли в первой декаде ноября".
Напомним, несколько дней назад Степанов заявил, что в Украине три недели падает заболеваемость COVID-19, но отметил, что важно смотреть недельные показатели, а не за конкретный день, поскольку они отражают реальную динамику заболеваемости.
Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Заболеваемость пошла на спад? Разбираем статистику COVID-19 в Украине".
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
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