В Украине три недели подряд падает заболеваемость COVID-19

За прошедшую неделю на 8 тысяч меньше новых больных, чем на позапрошлой неделе

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине третью неделю подряд отмечается снижение заболеваемости COVID-19. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

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Он очередной раз отметил, что важно смотреть недельные показатели, а не за конкретный день (в будний день может быть больше, а на выходных традиционно меньше), поскольку они отражают реальную динамику заболеваемости.

"За прошедшую неделю было выявлено 70 327 случаев заболевания на коронавирусную болезнь. В сравнении с позапрошлой неделей – было 78 712. Уже третью неделю подряд мы видим снижение количество выявленных случаев", – сказал Степанов.

Также министр сообщил об уменьшении количества активных больных (люди, которые болеют в данный момент) – сейчас 367 637, которые инфицированы ковидом.

"Это на 11 тыс. меньше, чем было на позапрошлой неделе, когда было 378 696 человек", – подчеркнул глава Минздрава.

Степанов добавил, что за прошедшую неделю было сделано 250 417 ПЦР-тестов. Также уже 10 дней, как в Украине проводят исследования экспресс-тестами на антиген (6355 за прошлую неделю).

Как сообщали новости "Сегодня", число заболевших COVID-19 в мире за прошедшую неделю превысило 4,3 млн — это самый высокий показатель с начала пандемии. А вот в Украине количество новых случаев снизилось. Более того, все дни недели, кроме понедельника и воскресенья, число выздоровевших превышало количество зараженных.

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А тем временем в Украине начали действовать новые карантинные ограничения. Подробнее в сюжете:

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