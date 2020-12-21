Эпидемия коронавируса пошла на спад: онлайн-брифинг Минздрава

За прошедшие сутки существенно снизилась не только заболеваемость, но и смертность

Министерство здравоохранения дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в стране. Сначала выступит глава ведомства Максим Степанов, а затем его заместитель Игорь Иващенко.

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Как стало известно, по состоянию на утро 21 декабря в Украине подтвердили 6545 новых случаев заражения коронавирусом (970 993 с начала эпидемии). За воскресенье умерли 80 украинцев (16 665 с начала эпидемии), а выздоровели 5106 человек (586 268 с начала эпидемии).

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Отметим, что число заболевших COVID-19 в мире за прошедшую неделю превысило 4,3 млн — это самый высокий показатель с начала пандемии. А вот в Украине количество новых случаев снизилось. Более того, все дни недели, кроме понедельника и воскресенья, число выздоровевших превышало количество зараженных.

А тем временем в Украине с 19 декабря вступили в силу новые карантинные ограничения. К уже существующим "оранжевым" запретам Кабмин добавил несколько нововведений.

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