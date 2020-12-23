Заболеваемость пошла на спад? Разбираем статистику по COVID-19 в Украине

Реальные данные по заболеваемости задерживаются и вносятся в статистику позже, отмечают эксперты

Рекордов по COVID-19 больше нет. Статистика последние две недели держится на цифрах не более 10-12 тысяч новых больных в сутки.

"За прошедшую неделю было выявлено 70 327 случаев заболевания на коронавирусную болезнь. В сравнении с позапрошлой неделей – было 78 712. Уже третью неделю подряд мы видим снижение количество выявленных случаев", – сказал Максим Степанов, министр здравоохранения во время брифинга 21 декабря.

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Действительно ли это так и о каких цифрах не говорят в Минздраве, разбирался сайт "Сегодня".

Украинцев стали меньше тестировать. Как это повлияло на статистику?

Последний антирекорд COVID-19 Минздрав объявил 27 ноября. Тогда за сутки выявили 16494 больных.

Но накануне антирекорда в Украине проводили 46-49 тысяч тестов в сутки. А вот в последние недели количество тестов только иногда превышает 40 тысяч в сутки.

Реклама Тестирование на коронавирус в "Ворскле" / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

И это может влиять на статистику, считает Юрий Ганиченко, старший исследователь департамента экономико-политических исследований Киевской школы экономики.

"Мы видим, что тренд падения заболеваемости соотносится со снижением числа тестов, которые проводятся. Тестируем меньше – выявляем меньше".

Однако, если посмотреть на процент позитивных результатов от всех тестов, то он не изменился. Как и две недели назад коэффициент выявления больше 30%.

Всемирная организация здравоохранения считает, что этот показатель должен быть не выше 5%. Тогда он показывает, что тестируется достаточно большое число людей, чтобы контролировать заболеваемость. В Украине он выше в шесть раз и означает, что тестируют явно больных.

Еще на общую картину могут повлиять изменения в методологии тестирования.

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Недавно Минздрав расширил круг тех, кто подпадает под тестирование. Через время это может повлиять на статистику.

"Пока мы не можем говорить о спаде заболеваемости, но мы можем говорить о своеобразном плато в 12000 на котором страна находится", – отмечает Ганиченко.

Насколько точные данные, которые озвучивает Минздрав?

Число новых больных за сутки, которое каждое утро озвучивает министр, включают данные двухнедельной и даже месячной давности. Значительная часть данных поступает в статистику с опозданием.

Реальное число новых случаев более-менее точно становится известно через две недели на определенную дату, приходят к выводу исследователи Национальной академии наук.

Как вносятся данные в статистику:

Более половины информации о тестировании публикуется в первые три дня . Количество результатов с задержкой более двух недель составляет около 7%;

Реклама За первую неделю публикуется около половины данных о выздоровлении и выписках. Около 20% случаев не публикуются больше месяца , около 3,5% – более 2 месяцев;

О половина смертей от коронавируса становится известно в первые три дня. Данные о 27% смертей имеют задержку больше одной недели, около 19% – более чем две недели, а около 9% – более месяца.

"Если смотреть на ретроспективные данные, то нет спада заболеваемости до 3 декабря. Пика в 14 тысяч случаев не было. У нас своеобразное плато, на которое мы вышли в первой декаде ноября", – отмечает Юрий Ганиченко.

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Если заболеваемость стабилизировалась, то больницы не так загружены?

Минздрав показывает, что в среднем 31% мест в ковидных больницах заняты. Из них на 39% заняты реанимации.

Но что если брать не средние цифры, а хотя бы данные городов-миллионников, где заболеваемость высокая? Так и сделала Киевская школа экономики.

В КШЕ посмотрели на каждую больницу, действительно ли туда везут больных COVID-19 или это больница для крайних случаев. Есть категории больниц, куда не идет основной поток больных ковидом.

"Мы исключили больницы для детей, поскольку там принимают мало пациентов. Убрали из анализа разные диспансеры, психоневрологические больницы, где нет реанимаций и мощных команд, но койки этих больниц есть в статистике. Оставили те, в которые действительно госпитализируют больных с ковидом", – говорит Павел Ковтонюк.

Так вот, по данным КШЕ, только в Днепре ситуация контролируемая и больницы не так загружены.

В Киеве еще не критическая ситуация – больницы загружены на 66%. В Одессе 74% реанимационных коек заполнены. Во Львове так же. В Харькове – 92%, и это очень много.

Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Еще один фактор, который указывает, что в больницах не хватает мест – средний возраст госпитализированных больных вырос. Это может указывать на нехватку мест в больницах, говорится в отчете НАН Украины.

Заболеваемость пойдет на спад или будет расти?

Сейчас эксперты говорят о плато – заболеваемость остановилась на одном уровне.

Но поскольку Минздрав расширяет круг людей, которых будут тестировать, то число новых выявленных может вырасти.

Если сравнить с Европой, то там тоже был временный спад и стабилизация заболеваемости. Например, Швеция, Нидерланды, Великобритания и Германия вводили ограничения раньше других, которые сначала задержали рост заболеваемости, а сейчас там новые вспышки. На новогодние праздники там опять вводят ограничения.

В Великобритании усилили ограничения до самого высокого уровня. В Германии закрывают школы и детсадики. Польша и Румыния тоже продлили ограничения до середины января, несмотря на то, что там снижение заболеваемости.

Карантин в Европе. Фото: REUTERS/MR/MOS

В Украине мы тоже видим спад, а к чему он приведет, мы увидим уже позже.

Но в Киевской школе экономике прогнозируют, что до конца года в Украине будет 21 тыс. смертей от коронавируса. На сегодня эта цифра составляет 17172.

"Это не та смертность, которая попадет в статистику, а та, которая ожидается. Это связано с задержкой в статистике между фактом смерти и его регистрации в статистике. Если этот лаг убрать, то мы увидим 21 тысячу", – поясняет Ганиченко.

Отметим, число заболевших COVID-19 в мире за прошедшую неделю превысило 4,3 млн — это самый высокий показатель с начала пандемии. А вот в Украине количество новых случаев снизилось. Более того, все дни прошлой недели, кроме понедельника и воскресенья, число выздоровевших превышало количество зараженных.

Напомним, ранее Центр общественного здоровья обнародовал план вакцинации украинцев от коронавируса. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

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