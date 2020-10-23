В Украине за сутки выявили более 7500 новых случаев COVID-19

В Украине за последние сутки выявили 7517 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии.
По данным карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 330 396 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончался 121 украинец (всего – 6164). Вылечить удалось 137 578 инфицированных (2680 – за последние сутки).
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Харьковской области – 693, в городе Киеве – 635, в Одесской области – 571, в Хмельницкой области – 471, в Житомирской области – 426", – рассказал на сегодняшнем брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
За вычетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине сейчас болеют COVID-19 186 654 человека (+4716 за сутки).
Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский готов испытать на себе украинскую вакцину от COVID-19. Президент назвал отечественную разработку уникальной.
Также напомним, глава Минздрава Максим Степанов рассказал, кто будет финансировать создание украинской вакцины от коронавируса. Он отметил, что клиническая фаза будет финансироваться за счет государства.
А в Черновцах избирателей пугают коронавирусом. Город обклеен листовками с предупреждением о том, что после голосования якобы надо сдать тест на COVID-19. Подробности в видеосюжете:
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
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