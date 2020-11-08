В Украине за сутки выявили более 9300 новых случаев COVID-19

В Украине за последние сутки обнаружили 9397 новых случаев инфицирования COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего инфекцию подтвердили у 460 331 человека За минувшие сутки от COVID-19 умерли 138 украинцев (всего – 8450). Вылечить удалось 206 866 инфицированных (2637 – за последние сутки).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (1074), Киеве (943), Запорожской (688), Киевской (546) и Житомирской (543) областях.

Ранее мы сообщали, что в Украине вводят карантин выходного дня. В следующие выходные в стране будет работать только критическая инфраструктура. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что украинцам необходимо подготовиться к нововведениям.

Также напомним, в Киевском метрополитене с 5 ноября усилили контроль за соблюдением масочного режима. За этим следят сотрудники "Муниципальной охраны".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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