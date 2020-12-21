В Украине количество новых случаев COVID-19 за сутки резко упало

В Украине за последние сутки выявили 6545 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 970 993 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 80 украинцев (всего – 16 665). Вылечить удалось 586 268 инфицированных (5106 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что Всемирная организация здравоохранения призвала страны Европы значительно ужесточить ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса в связи с предупреждением британского правительства о новом, очень заразном штамме вируса, который "вышел из-под контроля".

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Новая разновидность коронавируса, которая вызывает COVID-19 и распространяется быстрее "оригинальной" версии, была выявлена на юго-востоке Англии еще в сентябре. Сейчас мутировавший коронавирус вышел за пределы Великобритании и начал распространяться по миру – он уже зафиксирован в Дании, Нидерландах, Австралии и Италии.

Кроме того, в рамках исследований эффективности вакцин от коронавируса ВОЗ может провести эксперимент с заражением здоровых людей этой инфекцией.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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