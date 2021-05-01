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В Украину доставили Благодатный огонь: онлайн-трансляция из аэропорта

1 мая, 18:45

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Пасхальное чудо встретили в аэропорту "Киев", но верующие встретят его чуть позже – возле Успенского собора в Киево-Печерской Лавре

В Украину доставили из Иерусалима Благодатный огонь – его привезли представители Украинской православной церкви.

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Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

Проявление традиционного пасхального чуда встречают в аэропорту "Киев" (Жуляны). Отсюда огонь доставят во все епархии УПЦ.

Изначально встреча Благодатного огня была запланирована на 17:30, но позже ее перенесли на 19:00 из-за задержки рейса.

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Перенесли ли встречу Благодатного огня, которая должна состояться перед Успенским собором Киево-Печерской Лавры около 23:00, неизвестно.

Напомним, что приходы Православной церкви Украины тоже получат Благодатный огонь. Его встречают 1 мая в международном аэропорту "Борисполь", а на саму Пасху, 2 мая, от станции метро "Крещатик" до Майдана Незалежности в Киеве пройдет тематическое театрализованное шествие.

Благодатный огонь сходит накануне Пасхи, в Великую субботу, в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Это символизирует выход из Гроба "Света истинного", то есть воскресшего Иисуса Христа.

Этот год не стал исключением, но сегодня доступ к храму для паломников строго ограничили из-за карантина. Смотрите на сайте "Сегодня", как это происходило.

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