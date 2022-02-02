В Украину идет снежная погода – где ждать осадки

Украинские синоптики рассказали, каких изменений ждать от погоды в стране

На западе и севере стоит ожидать снег / Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине завтра, 3 февраля, будет снежной. Также синоптики предупреждают про сильный ветер и гололедицу на дорогах и тротуарах. Максимум температура воздуха поднимется до 6 градусов тепла.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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На западе и севере будет выпадать снег. В Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Луганской областях будет мокрый снег и дождь. В центральных областях, а также в Одесской, Херсонской, Сумской и Харьковской областях осадков не будет.

"На дорогах или "каша" и гололедица. Водители, не гоните сильно, потому что скользко", – добавляет Наталия Диденко.

Также в Украине будет порывистый северо-западный ветер.

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Температура воздуха в течение дня будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. На юге и в восточных областях будет теплее. Там прогнозируется от +2 до +6 градусов.

В Киеве 3 февраля будет идти снег, а на дорогах гололедица. Также стоит ожидать порывистый северо-западный ветер. В ближайшую ночь будет от -2 до -5 градусов, а днем ​​в столице от 2 мороза до 1 тепла.