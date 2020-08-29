В Украину вернется хорошая погода: синоптики дали прогноз на 29 августа (карта)

Украинцев в последние дни лета ждет теплая и сухая погода. В частности сегодня, 29 августа, в некоторых регионах страны прогреет до 32 градусов.

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Как рассказали в Украинском гидрометцентре, осадков в субботу ждать не стоит. Ветер будет преимущественно южный, со скоростью 5-10 м/с.

Что касается температуры, то в северной части и восточных областях синоптики прогнозируют 24-29 градусов тепла. Еще прохладнее будет в Карпатах – там ожидаются 20-22 градуса тепла. На остальной территории будет жарче – 27-32 градуса тепла.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснил, какой погоды ждать украинцам нынешней осенью, в этот непростой для многих високосный год. По словам синоптиков, украинцам следует готовиться к дождям и аномальным температурам.

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Также отметим, что совсем недавно в Украине бушевала непогода. В частности в Виннице прошел мощный ливень с градом и сильным ветром, в результате которого многие улицы превратились в реки. Кроме того, в городе на проезжую часть повалило несколько деревьев.

Кроме того, погода может навредить здоровью. Как – смотрите в видеосюжете:

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