В Винницкой области вспыхнул жилой дом: есть жертвы

В Винницкой области в селе Гуменное произошло возгорание частного дома.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
К месту вызова были направлены спасатели. По прибытию к месту вызова выяснилось, что загорелась крыша жилого дома на площади 80 кв.м.
В одной из комнат дома спасатели обнаружили пострадавшего 59-летнего мужчину, который был передан сотрудникам экстренной медицинской помощи. Однако врачам спасти мужчину не удалось.
Сейчас причина пожара выясняется специалистами.
К слову, в начале сентября в Киеве вспыхнул пожар на 24-м этаже. Спасаясь от дыма и огня, жилец квартиры выбрался на кондиционер за окном.
Также новости "Сегодня" писали, что в Киеве на Печерске горели верхние этажи одной из башен Taryan Towers. Горение сопровождалось большими клубами черного дыма.
Напомним, в Николаевской области произошел крупный пожар в заповеднике. Для мониторинга ситуации использовали квадрокоптер.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк