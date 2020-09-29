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В Винницкой области вспыхнул жилой дом: есть жертвы

29 сентября, 03:14

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В пожаре погиб 59-летний мужчина

В Винницкой области в селе Гуменное произошло возгорание частного дома.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

К месту вызова были направлены спасатели. По прибытию к месту вызова выяснилось, что загорелась крыша жилого дома на площади 80 кв.м.

В одной из комнат дома спасатели обнаружили пострадавшего 59-летнего мужчину, который был передан сотрудникам экстренной медицинской помощи. Однако врачам спасти мужчину не удалось.

Сейчас причина пожара выясняется специалистами.

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К слову, в начале сентября в Киеве вспыхнул пожар на 24-м этаже. Спасаясь от дыма и огня, жилец квартиры выбрался на кондиционер за окном.

Также новости "Сегодня" писали, что в Киеве на Печерске горели верхние этажи одной из башен Taryan Towers. Горение сопровождалось большими клубами черного дыма.

Напомним, в Николаевской области произошел крупный пожар в заповеднике. Для мониторинга ситуации использовали квадрокоптер.

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