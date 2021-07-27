В Запорожье предприниматель накопал гранита на 1 млрд гривен и 8 лет тюрьмы

В Запорожье будут судить директора одного акционерного общества, который наладил незаконную добычу гранита. Следствие выяснило, что без разрешительных документов он успел "накопать" ценной породы на 1 млрд грн.

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Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

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Следователи Шевченковской окружной прокуратуры Запорожья выяснили, что предприимчивый руководитель с сентября по декабрь 2018 года организовал незаконную добычу гранита.

На работы на Передаточнинском месторождении он не имел необходимых разрешительных документов от государства. Это ему не помешало организовать массовые взрывы породы на месторождении. При этом обвиняемый внес в официальную отчетность за 2018 год сведения о том, что никакая добыча полезных ископаемых не велась.

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В результате бизнесмен добыл более 180 тысяч тонн полезных ископаемых. Они были оценены в более 1 млрд грн.

Сейчас дело директора передано в Запорожский суд. Согласно ч. 4 ст. 240, ч. 1 ст. 366 УК Украины за незаконную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения и внесение в официальные документы заведомо ложных сведений бизнесмену грозит до 8 лет тюрьмы.

Ранее экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, рассказывал СМИ, что семь трейдеров, которых НАБУ подозревает в махинациях на рынке электрической энергии, в 2020 году заработали 26,2 млрд грн благодаря коррупционным связям.