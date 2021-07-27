У Запоріжжі підприємець накопав граніту на 1 млрд гривень і 8 років в'язниці

У Запоріжжі судитимуть директора одного акціонерного товариства, який налагодив незаконний видобуток граніту. Слідство з'ясувало, що без дозвільних документів він встиг "накопати" цінної породи на 1 млрд грн.

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Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

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Слідчі Шевченківської окружної прокуратури Запоріжжя з'ясували, що підприємливий керівник з вересня по грудень 2018 року організував незаконний видобуток граніту.

На роботи на Передаточнінському родовищі він не мав необхідних дозвільних документів від держави. Це йому не завадило організувати масовий підрив породи на родовищі. При цьому обвинувачений вніс в офіційну звітність за 2018 рік відомості про те, що ніякого видобутку корисних копалин не ведеться.

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В результаті бізнесмен видобув понад 180 тисяч тонн корисних копалин. Вони були оцінені в понад 1 млрд грн.

Зараз справа директора передана в Запорізький суд. Згідно ч. 4 ст. 240, ч. 1 ст. 366 КК України за незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення та внесення до офіційних документів неправдивих відомостей бізнесменові загрожує до 8 років в'язниці.

Раніше екс-глава СБУ Валентин Наливайченко, розповідав ЗМІ, що сім трейдерів, яких НАБУ підозрює в махінаціях на ринку електричної енергії, в 2020 році заробили 26,2 млрд грн завдяки корупційним зв'язкам.