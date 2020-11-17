ВАКС отменил свой первый приговор из-за решения КСУ

Высший антикоррупционный суд отменил приговор в отношении бывшей судьи Апелляционного суда Днепропетровской области Надежды Посунси, осужденной ранее за непредставление электронной декларации. Это был первый приговор ВАКС, его же первым и отменили из-за скандального решения Конституционного суда.

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Об этом сообщает Бюро судебной информации.

Отмечается, что судья подала бумажную декларацию вместо электронной, когда такая форма уже не была предусмотрена.

Антикоррупционный суд вынес приговор Надежде Посунсе 30 октября 2019 года по статье 366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации" в виде штрафа в размере 51 тыс. гривен.

После отмены Конституционным судом 27 октября 2020 года ответственности за ложь в декларациях судья подала заявление о пересмотре своего приговора.

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Теперь Надежда Посунся также может обратиться за возвратом уплаченного ею штрафа.

По состоянию на 17 ноября Высший антикоррупционный суд должен пересмотреть еще четыре своих приговора.

Напомним, ранее ВАКС закрыл дело против экс-главы Запорожской облгосадминистрации Константина Бриля, который обвинялся в декларировании недостоверной информации.

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