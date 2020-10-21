Ведущий "Сегодня" и посол Фонда Рината Ахметова Максим Сикора запустил видеоблог "Спроси у папы!"

В видеоблоге дети будут получать ответы на вопросы, которые в полных семьях обычно дают мужчины

Как стать "виртуальным отцом" сразу для многих детей? С этой задачей успешно справился ведущий новостей "Сегодня" Максим Сикора.

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В видеоблоге "Спроси у папы" от Максима Сикоры дети будут получать ответы на вопросы, которые в полных семьях обычно дают мужчины. "Сегодня" узнавали, о чем будет рассказывать известный ведущий, и как он воспитывает своих детей.

Даже во время подготовки к эфиру все разговоры – о детях! Корреспонденты застали Максима за обсуждением с гримером Еленой новостей из спортивной секции, куда ходит его сын. Максим Сикора прекрасно чувствует себя в роли ведущего, но ни на минуту не забывает, что является отцом. Говорит: любой результат, особенно в спорте – это важный опыт для старшего сына.

"В каждом моменте, в каждом проигрыше, есть свои плюсы – они делают тебя сильнее. Вот такая история. И мы обо всем этом с Леной постоянно разговариваем!", – говорит ведущий "Сегодня" Максим Сикора.

Свою работу Максим считает делом жизни. Большая ответственность – иметь доверие миллионов зрителей!

"Если ты занимаешься тем, что тебе нравится, и это ложится на твой характер – то ты не сильно отличаешься в работе перед камерой от общения со своими детьми, со своей женой, со своими родными", – объясняет ведущий "Сегодня".

Видимо поэтому профессиональная и семейная жизнь Максима гармонично сосуществуют. В выходные вся семья любит путешествовать или прогуливаться по парку.

"Нам достаточно полчаса, чтобы собраться. Главное, чтобы было что покушать детям, и коляску взять. И в принципе, можем куда угодно!" – говорит жена Максима Наталья Сикора.

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Отец даже устраивает выездные уроки по истории для сына Ростислава! По темам, которые особенно интересны парню.

"Он меня во всем поддерживает, постоянно говорит приятные слова: "Ростик, ты молодец, у тебя все получится!", даже в те моменты, когда я понимаю, что ничего не получится", – рассказывает сын Максима Ростислав.

Именно в такой поддержке нуждается каждый юноша! Поэтому Фонд Рината Ахметова и ведущий Максим Сикора начинают диджитал-проект "Спроси у папы". Это видеоблог для мальчиков-сирот и детей, которых воспитывают без отца.

"Это простое ориентирование подростка в обычных ежедневных вопросах. Например: как приготовить элементарно яичницу, чтобы не умереть с голоду? Зачем нужно застилать постель? Как успевать делать все уроки?" – объясняет Максим.

От посла Фонда дети будут получать ответы на вопросы, которые в полных семьях обычно дают мужчины.

"Сам замысел деятельности послов Фонда Рината Ахметова очень классно работает, потому что миссию доносить философию Фонда – о поддержке, то, что ты – будущее, что каждый ребенок уникален, выполняют люди, которые в принципе занимаются распространением социально значимой информации в силу своей профессии", – говорит ведущий.

Видеоблог сразу заинтересовал не только детей, но и взрослых. Поэтому успешный воспитательный опыт Максима могут взять на вооружение и родители в полных семьях.

"Я просто рассказал тебе один прием, который моментально поменяет твою жизнь!" – говорит Максим Сикора в своем видеоблоге.

Ищите выпуски "Спроси у папы" на Фейсбук-странице Фонда Рината Ахметова и Youtube-странице Фонда.

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