Українська
$ 28,37
33,5
  1. Последние новости Украины

Ветеран АТО и участник "Игр Непобежденных" будет регулировать работу казино

21 октября, 21:02

Кабинет министров отдал предпочтение финансисту Ивану Рудому

Кабинет министров на должность председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей назначил Ивана Рудого, участника боевых действий АТО в 2014-м. На днях Борис Баум, куратор реформы игорного рынка в Офисе президента, снял свою кандидатуру с конкурса.

Реклама

"Он имеет опыт и знания в сфере менеджмента, международных отношений и финансов. Входил в состав национальной сборной Украины на "Играх Непобежденных" в Нидерландах", — прокомментировал назначение Ивана Рудого на должность министр Олег Немчинов.

В тренде
Главные карантинные правила голосования на выборах: как уберечься от COVID-19

"Всего принять участие в отборе изъявили желание 378 человек. К собеседованию было допущено 42", — подчеркнул министр.

Реклама

Кроме того, по результатам собеседований на должности членов Комиссии назначили адвоката и члена Ассоциации юристов Украины Елену Водолажко и координатора международных проектов Евгения Гетьмана. На другие должности членов Комиссии объявлен дополнительный отбор.

Напомним, Зеленский дал добро на работу казино: закон подписан.Президент также заявил, что легализация казино принесет Украине 5 млрд гривен.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

казино игорный бизнес азартные игры председатель
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Медикам в Украине повысят зарплаты: Зеленский озвучил суммы
Медикам в Украине повысят зарплаты: Зеленский озвучил суммыЭкономика
Кабмин рассматривает четыре сценария карантина после выборов: будет ли новый локдаун
Кабмин рассматривает четыре сценария карантина после выборов: будет ли новый локдаунУкраина
Ночью под Одессой вспыхнул крупный пожар на заводе (фото)
Ночью под Одессой вспыхнул крупный пожар на заводе (фото)Одесса
Далай-лама впервые пообщался с украинцами: говорил о свободе, пандемии и психологии
Далай-лама впервые пообщался с украинцами: говорил о свободе, пандемии и психологииУкраина
Коронавирус в рядах ВСУ: количество заболевших резко возросло
Коронавирус в рядах ВСУ: количество заболевших резко возрослоУкраина
Третьякова удивила соцсети странной реакцией на речь Зеленского: видео из Рады
Третьякова удивила соцсети странной реакцией на речь Зеленского: видео из РадыПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять