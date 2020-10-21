Ветеран АТО и участник "Игр Непобежденных" будет регулировать работу казино

Кабинет министров на должность председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей назначил Ивана Рудого, участника боевых действий АТО в 2014-м. На днях Борис Баум, куратор реформы игорного рынка в Офисе президента, снял свою кандидатуру с конкурса.

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"Он имеет опыт и знания в сфере менеджмента, международных отношений и финансов. Входил в состав национальной сборной Украины на "Играх Непобежденных" в Нидерландах", — прокомментировал назначение Ивана Рудого на должность министр Олег Немчинов.

"Всего принять участие в отборе изъявили желание 378 человек. К собеседованию было допущено 42", — подчеркнул министр.

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Кроме того, по результатам собеседований на должности членов Комиссии назначили адвоката и члена Ассоциации юристов Украины Елену Водолажко и координатора международных проектов Евгения Гетьмана. На другие должности членов Комиссии объявлен дополнительный отбор.

Напомним, Зеленский дал добро на работу казино: закон подписан.Президент также заявил, что легализация казино принесет Украине 5 млрд гривен.

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