Во Львове подорожает проезд: для кого и на сколько

Во Львове может подорожать стоимость проезда в общественном транспорте. Сейчас соответственные предложения выдвинули на общественное обсуждение.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета Львова.
Проект предусматривает введение единого электронного билета стоимостью 10 грн с возможностью пересадки в течение 40 минут. Это значит, что пассажиры смогут пересаживаться с трамвая на автобус или наоборот в течение 40 минут, а также использовать различные виды абонементов.
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Какими будут цены на проезд
- единый электронный билет с возможностью пересадки в течение 40 минут – 10 грн;
- бумажный билет, приобретенный у водителя, без возможности пересадки – 15 грн;
- билет за багаж может стоить 10 грн (речь идет о чемоданах или коробках 60х40х20 см, длинномерные предметы свыше 150 см).
Штраф за проезд без билета будет 200 грн.
Абонементы
Их также предусмотрели в проекте горсовета. Они могут быть как для жителей города, так и туристические.
Для жителей Львова:
- на 30 дней – 420 грн;
- на 90 дней – 1200 грн;
- на 180 дней – 2200 грн;
- на 365 дней – 3650 грн;
- студенческий абонемент на 30 дней по карте "ЛеоКарт" – 210 грн;
- студенческий абонемент на 180 дней – 1100 грн.
Туристические:
- на 1 день – 35 грн;
- на 2 дня – 60 грн;
- на 3 дня – 80 грн;
- на 7 дней – 200 грн.
Льготы
При этом предлагается бесплатный проезд для школьников по льготной карте на 60 поездок в месяц. Однако только во время учебного года, на летние каникулы цена за проезд составит 10 грн.
Пенсионеры могут получить карточку "ЛеоКарт", которая предусматривает 60 бесплатных поездок в месяц.
Ранее мы писали:
- Городские власти и перевозчики не могут достигнуть согласия относительно стоимости проезда в городских электричках. В КГГА обещают не устанавливать те тарифы, которые просят транспортники.
- В Киеве готовятся поднять стоимость проезда в общественном транспорте. При этом перевозчики просят увеличить цену проезда более чем на 20 гривен.