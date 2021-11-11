Во Львове подорожает проезд: для кого и на сколько

Цены повысят после того, как предложение о повышении цен пройдет общественное обсуждение

Во Львове повышают цены на проезд. / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львове может подорожать стоимость проезда в общественном транспорте. Сейчас соответственные предложения выдвинули на общественное обсуждение.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Львова.

Реклама

Проект предусматривает введение единого электронного билета стоимостью 10 грн с возможностью пересадки в течение 40 минут. Это значит, что пассажиры смогут пересаживаться с трамвая на автобус или наоборот в течение 40 минут, а также использовать различные виды абонементов.

Какими будут цены на проезд

единый электронный билет с возможностью пересадки в течение 40 минут – 10 грн;

бумажный билет, приобретенный у водителя, без возможности пересадки – 15 грн;

билет за багаж может стоить 10 грн (речь идет о чемоданах или коробках 60х40х20 см, длинномерные предметы свыше 150 см).

Штраф за проезд без билета будет 200 грн.

Абонементы

Их также предусмотрели в проекте горсовета. Они могут быть как для жителей города, так и туристические.

Реклама

Для жителей Львова:

на 30 дней – 420 грн;

на 90 дней – 1200 грн;

на 180 дней – 2200 грн;

на 365 дней – 3650 грн;

студенческий абонемент на 30 дней по карте "ЛеоКарт" – 210 грн;

студенческий абонемент на 180 дней – 1100 грн.

Туристические:

на 1 день – 35 грн;

на 2 дня – 60 грн;

на 3 дня – 80 грн;

на 7 дней – 200 грн.

Льготы

При этом предлагается бесплатный проезд для школьников по льготной карте на 60 поездок в месяц. Однако только во время учебного года, на летние каникулы цена за проезд составит 10 грн.

Реклама

Пенсионеры могут получить карточку "ЛеоКарт", которая предусматривает 60 бесплатных поездок в месяц.

Ранее мы писали: