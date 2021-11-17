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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Во Львове в больнице избили пациентов, а Илья Кива больше не кандидат наук — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
17 ноября, 06:00
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В медицинском учреждении мужчина избил пожилых людей, а у нардепа Ильи Кивы забрали наградное оружие и научную степень кандидата наук
В больнице Львова у мужчины произошел приступ агрессии, а нардеп Илья Кива за один день потерял научную степень/Коллаж: Сегодня
В больнице Львова у мужчины произошел приступ агрессии, а нардеп Илья Кива за один день потерял научную степень/Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Под Львовом в больнице избили пожилых пациентов: в каком состоянии пострадавшие

30-летний посетитель устроил погром в больнице города Комарно Львовской области. Пострадали около десятка человек. Все – пожилые. Не пожалел даже своей матери, которую, собственно, и пришел навестить.

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Во Львовской области мужчина разгромил больницу. Фото: коллаж "Сегодня"
Во Львовской области мужчина разгромил больницу. Фото: коллаж "Сегодня"

Европейский суд по правам человека признал угрозу жизни Саакашвили

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что находящемуся уже второй месяц в грузинской тюрьме третьему президенту Грузии Михеилу Саакашвили грозит непосредственный риск необратимого ущерба. Поэтому ЕСПЧ потребовал от Тбилиси выполнить ряд временных мер на период рассмотрения дела Саакашвили против Грузии и наделил это дело статусом "приоритетная".

ЕСПЧ принял к рассмотрению дело Саакашвили против Грузии / Коллаж "Сегодня"
ЕСПЧ принял к рассмотрению дело Саакашвили против Грузии / Коллаж "Сегодня"

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Гарри Поттер возвращается! Главные актеры франшизы воссоединятся в новом фильме

В полночь 1 января 2022 года на канале HBO Max выйдет новый фильм под названием "20-летие Гарри Поттера: возвращение в Хогвартс". В специальном выпуске актеры расскажут множество историй со съемок. Warner Bros. уже опубликовал трейлер.

"Гарри Поттер" отметит юбилей выпуском нового фильма о съемках
"Гарри Поттер" отметит юбилей выпуском нового фильма о съемках / Фото: themoviedb.org

Илья Кива больше не кандидат наук

В один день – 16 ноября – скандальный народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива лишился наградного оружия и ученой степени кандидата наук. Нардеп заверил, что решение Министерства образования и решение министра внутренних дел будет обжаловано в суде.

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Кива обещает судиться с Министерством образования Украины / Коллаж "Сегодня"
Кива обещает судиться с Министерством образования Украины / Коллаж "Сегодня"

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16 ноября 1991. Во Львове состоялась первая в Украине международная научная конференция, посвященная проблемам украинизации компьютеров...

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