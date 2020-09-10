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Vodafone начал продавать iPhone по контракту в Украине

10 сентября, 18:24

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Оператор запускает новый для Украины формат покупки топовых смартфонов

Vodafone начал продажи iPhone со скидкой при условии контрактного подключения. С 10 сентября все желающие смогут приобрести официальный iPhone SE 2020 за 10999 грн в любом магазине собственной ритейл сети Vodafone. Модель 2020 года в ограниченном количестве будет доступна со скидкой в 3000 грн.

"Мы запускаем новый для Украины формат покупки топовых смартфонов. Формат, распространенный в США и Европе, раньше не был реализован в Украине из-за низкой стоимости телекоммуникационных услуг и, к сожалению, развитого серого и черного рынка продажи гаджетов, – комментирует старт продаж Михаил Иванцов, директор по маркетингу Vodafone Retail. – По данным наших аналитиков, в Украине более 60% неофициальных смартфонов производства Apple. Благодаря прямым контрактам Vodafone с производителями и официальными поставщиками, "iPhone по контракту" становится реальным и для украинцев. Этот пилотный проект является частью нашей большой цели и мечты – сформировать в Украине цивилизованный рынок белого мобильного ритейла".

Пилотный проект продлится до 18 октября 2020 года включительно. В рамках пилота украинцы смогут приобрести iPhone SE 2020 на 64 ГБ, трех цветов Black, Red, White. Чтобы приобрести акционный iPhone SE 2020, клиенту нужно заключить контракт на один год на пользование тарифом Red XL и оформить годовую страховку телефона "СмартОК" за 1680 грн.

На сегодняшний день Vodafone Retail – один из крупнейших ритейлеров страны. Магазины Vodafone предлагают только сертифицированные товары: смартфоны, различные гаджеты, носимую электронику, роутеры и аксессуары. В магазинах также можно подключить любые услуги Vodafone и получить квалифицированную консультацию от экспертов компании.

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