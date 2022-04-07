Военные РФ разбомбили ж/д вокзал в Николаеве – мэр

Российские войска во время обстрелов попали в железнодорожный вокзал, теперь он не работает, заявил Александр Сенкевич

В Николаеве обстреляли вокзал / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты обстреляли инфраструктуру Николаева и повредили железнодорожный вокзал. Из-за этого он прекратил свою работу.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

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Во время прямого эфира в соцсетях у главы города спросили, почему в Николаеве не работает железнодорожный вокзал. На это Сенкевич ответил: "Не работает, потому что разбомбили его".

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