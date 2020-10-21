Возможны попытки срыва опроса Зеленского – глава Нацполиции

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил о возможных попытках срыва опроса президента Владимира Зеленского, который состоится 25 октября.

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Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Поступает информация, что возможны попытки срыва опроса, который будет проводиться одновременно с выборами. Поэтому, мы должны учесть все угрозы и не допустить насилия к гражданам, которые будут проводить и участвовать в опросе", – сказал он.

При этом Клименко отметил, что полиция не предоставляет оценку политическим событиям, а только обеспечивает безопасность во время выборов.

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Также глава Нацполиции обратил внимание на то, что правоохранители будут контролировать масочный режим на участках.

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Напомним, до выборов осталось несколько дней. Они впервые пройдут в условиях пандемии коронавируса. Сайт "Сегодня" объяснил, кто и как сможет проголосовать на местных выборах.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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