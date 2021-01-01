Возвращение украинцев из Сирии: трогательные фото из аэропорта

У Зеленского объяснили, почему больше года тянулось возвращение женщин и детей

В Украину вернулись две женщины и семеро детей, которые находились в лагерях для беженцев на территории Северо-восточной Сирии. План их возвращения был согласован и координировался лично президентом Владимиром Зеленским.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Самолет с эвакуированными украинцам в аэропорту "Борисполь" встретили глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, министр обороны Андрей Таран, замглавы ОПУ Роман Машовец.

В июне 2019 года была создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители СБУ. В частности, они проверяли граждан, находящихся в Сирии, на наличие возможных связей с террористами ИГИЛ, но проверка ничего такого не обнаружила. А уже в октябре президент одобрил план эвакуации украинцев, но из-за обострения ситуации в Сирии его пришлось отложить.

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Вернуться к этому вопросу получилось лишь в этом году, когда в Сирии стабилизировалась ситуация в плане безопасности, и эпидемическая.

Министр обороны Андрей Таран отметил, что война в Сирии затронула даже украинцев, которые там находились. Чиновники также пообещали, что работа по освобождению других украинцев из сирийских лагерей будет продолжаться.

Напомним, ранее у президента просили помощи с возвращением из Сирии на родину 75 украинцев. Народный депутат и лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что 21 женщина и 54 малолетних ребенка просят помощи, поскольку у Украины в этой стране отсутствуют дипломатические учреждения и некому им помочь.

Как сообщали новости "Сегодня", 9 декабря также были освобождены двое украинцев из плена в Ираке. История вообще ужасная – мужчин туда отправили в качестве залога.

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