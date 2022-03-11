Врагу Харьков не по зубам: ВСУ уверенно держат оборону города

ВСУ продолжают держать оборону и не отдадут ни одного сантиметра врагу

Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов / Фото: Коллаж: Сегодня

Враг из-за крепкой обороны ВСУ не может взять позиции Харькова. Оккупант хотел захватить город за 2 дня, но мощное сопротивление и на передовой, и в тылу не дал этого сделать. Об этом в своем Telegram-канале написал Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Он отметил, что оккупантам не остается ничего другого, как цинично атаковать мирное население.

Реклама

"Самой критической точкой остается Изюм. Сегодня снова запланированы "зеленые коридоры. Оккупант снова совершил жестокую атаку на мирных жителей. После военного преступления в Мариуполе сегодня прямым попаданием враг попал в Оскольский психоневрологический интернат. Успели эвакуировать в соседний интернат 73 человека, на момент поражения врагом в интернате находились 330 человек! Из них малоподвижных – 50, передвигаются на тележках – 10 подопечных. Число пострадавших устанавливается", – написал Синегубов.

Ситуация в Харькове

Украинские военные уже 16-е сутки отбивают атаки оккупантов РФ в Харькове. Люди живут в подвалах. Тысячи местных жителей пострадали за последние две недели.

10 марта российские оккупанты атаковали Харьковский физико-технический институт, где находится экспериментальный ядерный реактор. В результате начался пожар в соседнем общежитии. Сейчас обстрелы еще продолжаются.

В Харьковской области наши защитники выгнали врагов из поселка Дергачи – это окрестности Харькова. На одного из двух крупнейших интернет-провайдеров города напали хакеры – временно могут быть перебои.

Реклама

Оккупанты бомбили Ахтырку в Сумской области. Российская авиация снова сбрасывала снаряды на жилые кварталы.