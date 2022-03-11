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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Врагу Харьков не по зубам: ВСУ уверенно держат оборону города

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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11 марта, 11:20
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ВСУ продолжают держать оборону и не отдадут ни одного сантиметра врагу
Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов
Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов / Фото: Коллаж: Сегодня

Враг из-за крепкой обороны ВСУ не может взять позиции Харькова. Оккупант хотел захватить город за 2 дня, но мощное сопротивление и на передовой, и в тылу не дал этого сделать. Об этом в своем Telegram-канале написал Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Он отметил, что оккупантам не остается ничего другого, как цинично атаковать мирное население.

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"Самой критической точкой остается Изюм. Сегодня снова запланированы "зеленые коридоры. Оккупант снова совершил жестокую атаку на мирных жителей. После военного преступления в Мариуполе сегодня прямым попаданием враг попал в Оскольский психоневрологический интернат. Успели эвакуировать в соседний интернат 73 человека, на момент поражения врагом в интернате находились 330 человек! Из них малоподвижных – 50, передвигаются на тележках – 10 подопечных. Число пострадавших устанавливается", – написал Синегубов.

Ситуация в Харькове

Украинские военные уже 16-е сутки отбивают атаки оккупантов РФ в Харькове. Люди живут в подвалах. Тысячи местных жителей пострадали за последние две недели.

10 марта российские оккупанты атаковали Харьковский физико-технический институт, где находится экспериментальный ядерный реактор. В результате начался пожар в соседнем общежитии. Сейчас обстрелы еще продолжаются.

В Харьковской области наши защитники выгнали врагов из поселка Дергачи – это окрестности Харькова. На одного из двух крупнейших интернет-провайдеров города напали хакеры – временно могут быть перебои.

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Оккупанты бомбили Ахтырку в Сумской области. Российская авиация снова сбрасывала снаряды на жилые кварталы.

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