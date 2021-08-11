Все говорят. Секс-скандал с Талашко и Аlyona Аlyona со щеткой на Софийской площади – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

Талашко отстранили от должности, а Аlyona Аlyona присоединилась к очистке Софийской площади после дрифта

Слева на фото актер Владимир Талашко, справа - украинская реперка Аlyona Аlyona. Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 11 августа, украинская реперка Alyona Alyona отмывала Софийскую площадь после дрифта на спорткарах, а Владимира Талашко отстранили от преподавания в Карпенко-Карого после секс-скандала. Также на Донбассе зафиксировали новое обострение.

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Аlyona Аlyona отмывает Софийскую площадь после дрифта на спорткарах

Вчера Alyona Alyona оказалась в центре скандала. Она была в одном из спорткаров, которые устроили дрифт вокруг памятника Богдану Хмельницкому, после чего на площади остались черные следы. Сегодня, 11 августа, она присоединилась к очистке Софийской площади.

По словам артистки, организатор съемки Red Bull не прокомментировал инцидент, поэтому она и ее команда решили действовать самостоятельно.

Мы здесь потому, что Red Bull так и не предоставил официальной информации о том, что происходило, есть у него разрешения или нет, кроме одного сториз в Инстаграме с извинениями. Мы решили действовать не словом, а делом, поскольку я здесь была и все это видела, хотя была уверена в том, что все разрешения есть и клининг помоет это все быстро. Это происходит не так быстро, как хотелось, – сказала Alyona Alyona.

Артистка уже вызвала клининговую компанию, которая поможет быстро очистить плитки от следов дрифта.

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Владимира Талашко отстранили от преподавания

На днях украинского актера, звезду фильма "В бой идут одни "старики" и преподавателя КНУТКиТ им. Карпенко-Карого обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам и абитуриенткам. В связи с этим его отстранили от преподавания в университете.

Таким образом, курс, который набрал преподаватель на новый учебный год, будет передан другому мастеру, а сам педагог не выйдет на работу с 1 сентября.

Об этом сообщила исполняющая обязанности ректора университета Карпенко-Карого Галина Миленькая.

Сколько это будет продолжаться, я сказать не могу. Талашко набрал первый курс, но есть кем заменить его. Он опровергает все факты, изложенные в сообщениях в Facebook, – сказала Галина Миленькая.

Кроме того, Владимир Талашко опровергает обвинения в сексуальных домогательствах.

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Украинский актер Владимир Талашко в фильме "В бой идут одни старики" / Фото: kino-teatr.ru

Боевики совсем озверели

Сегодня на передовой украинская армия снова понесла потери – ранен боец ВСУ.

Военные отмечают, что оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников.

"В результате обстрела один военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина – удовлетворительное", – заявили в ОТГ "Восток".

Украинское командование срочно уведомило представителей ОБСЕ об обстреле со стороны боевиков.

Зарплаты педагогов вырастут до 4000 долларов

Зарплаты преподавателей в Украине реально повысить до 4000 долларов после завершения первого этапа реформы высшего образования. Однако такие зарплаты будут получать не все.

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Об этом эксклюзивно рассказал "Сегодня" министр образования Сергей Шкарлет.

"[Это случится], когда будет запущен Президентский университет. Для лучших преподавателей 4000 долларов будут реальностью. Конечно, не для всех. Но это будет точка перезагрузки нашего высшего образования", – сказа Шкарлет.

В 2021 году предусмотрено два повышения зарплат для педагогов:

первое состоялось с 1 января, зарплаты выросли на 20%;

второе повышение запланировано на декабрь – рост составит 9%.

"Поэтому за 2021-й будет повышение почти на 30%. На 2022-й ожидается повышение на конец года – примерно на 10%", – анонсировал Шкарлет.

Грузовик повис между небом и землей

В чилийском городе Карауэ водитель грузовика перепутал мосты и заехал на тот, который не предназначен для такого габаритного транспорта – и повис над пропастью. К счастью, ему удалось выбраться из машины невредимым.