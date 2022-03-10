Встретили объятьями. Кулеба прибыл на переговоры в Турцию

Сегодня состоится встреча глав МИД Украины и России при посредничестве турецкой стороны

Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу в Анталье. Скриншот с видео

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба находится в турецкой Анталии, где сегодня пройдет встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

О прибытии Кулебы сообщил накануне спикер МИД Украины, а сегодня было опубликовано видео теплой встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

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Как сообщалось ранее, Кулеба не возлагает на переговоры с Лавровым завышенных ожиданий, но обещает выжимать по максимуму в интересах Украины и украинского народа.

Аппетиты россиян уменьшились

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" рассказал, что переговоры министров иностранных дел отличаются от переговоров в Беларуси.

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"Такие переговоры пройдут впервые. Раньше они (Россия. – Ред.) даже отказывались садиться за стол переговоров с представителем украинских властей. Тут есть возможность поговорить серьезней. Возможно подготовка переговоров на высшем уровне. Если они, кстати, не сорвутся. Почему могут сорваться? Очень трудно вести переговоры под атаками на гражданское население. В том числе кассетными ракетами, вакуумными бомбами — оружием массового поражения", — отметил Чалый.