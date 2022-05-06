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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

ВСУ ударили по позициям оккупантов на Змеином – эффектное видео работы "Байрактара"

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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6 мая, 14:55
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Соответствующий ролик разместило Оперативное командование "Пивдень"
Bayraktar TB2 разгромил российскую технику. Фото: коллаж "Сегодня"
Bayraktar TB2 разгромил российскую технику. Фото: коллаж "Сегодня"

В Сети опубликовали видео, на котором показали работу украинского беспилотника Bayraktar TB2. Так, можно увидеть, как Bayraktar ударил по российской технике на острове Змеиный.

Соответствующий ролик разместило Оперативное командование "Пивдень" на странице в Facebook.

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"Великолепный подарок к празднику! Лучшее сотрудничество родов войск ради нашей победы", – написали под видео.

В Киевской области Bayraktar уничтожил российский "Бук"

Украинские военные уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс. Об этом на своей странице в Facebook написал Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

"Уничтожение из БПЛА "Bayraktar TB2" российского ЗРК "Бук" возле с. Иванков в Киевской области", – написал он.

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