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СЬОГОДНІ Новини України

ЗСУ вдарили по позиціях окупантів на Зміїному – ефектне відео роботи "Байрактара"

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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6 травня, 14:55
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Відповідний ролик розмістило Оперативне командування "Південь"
Bayraktar TB2 розгромив російську техніку. Фото: колаж "Сьогодні"
Bayraktar TB2 розгромив російську техніку. Фото: колаж "Сьогодні"

У Мережі опублікували відео, на якому показали роботу українського безпілотника Bayraktar TB2. Так, можна побачити, як Bayraktar вдарив по російській техніці на острові Зміїний.

Відповідний ролик розмістило Оперативне командування "Південь" на сторінці у Facebook.

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"Чудовий подарунок до свята! Найкраща співпраця родів військ задля нашої перемоги", – написали під відео.

У Київській області Bayraktar знищив російський "Бук"

Українські військові знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

"Знищення з БПЛА "Bayraktar TB2" російського ЗРК "Бук" біля с. Іванків на Київщині", – написав він.

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Нільс Абрахамсон – громадянин Швеції, організатор волонтерської організації Ambulans Ukraine Donation. Продав свою вітрильну яхту, щоб купити автомобілі швидкої допомоги для України. За кермом однієї з них він сам приїхав у Тростянець – місто, поряд з яким точилися запеклі бої з окупантами (Сумська обл.). Це врятувало життя сотням українців.
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