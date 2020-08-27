Вузы во время карантина: как будут учиться студенты с 1 сентября

Несмотря на то что карантин из-за коронавируса в Украине продлили до 31 октября, высшие учебные заведения и общежития в стране продолжат работать.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, опубликовав постановление главного санитарного врача страны Виктора Ляшко.
В частности, руководству медицинских вузов рекомендуется максимально сократить занятия студентов-медиков в больницах, а также отказаться от лекций и практических занятий в медучреждениях, где лечат больных с COVID-19.
Кроме того, Минздрав рекомендует для высших учебных заведений:
- перед каждым занятием преподаватель должен спрашивать студентов об их самочувствии и наличии симптомов коронавируса. В случае обнаружения хотя бы у одного студента COVID-19 вся группа должна уйти на самоизоляцию;
- для минимизации передвижения между кабинетами сами занятия должны проходить в одной аудитории в течение дня;
- входить в учреждения и передвигаться между аудиториями можно только в медицинских масках или респираторах, но на самих занятиях их можно снимать;
- на всех входах в вузы должны быть оборудованные места для обработки рук антисептиками;
- при входе, в коридорах и санузлах должно быть оборудовано место централизованного сбора использованных масок и перчаток в отдельные контейнеры с крышками;
- после каждого занятия обязательно не менее 10 минут проветривание помещения, а по окончании занятий – дезинфекция поверхностей, дверных ручек, столов, мест для сидения и перил.
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Кроме того, в общежитиях Минздрав рекомендует:
- находиться в помещениях общего пользования вне комнат только в маске или в респираторе;
- проводить дезинфекцию поверхностей и влажную уборку каждые 3−4 часа;
- обязательная изоляция человека с температурой выше 37,2 градуса до получения консультации врача. При этом таким жителям общежития нужно обеспечить медицинское наблюдение, доставку продуктов и медикаментов;
- обеспечить постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец;
- пятидневный запас средств индивидуальной защиты: масок, респираторов и перчаток.
Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что условия обучения в школах будут зависеть от карантинной зоны, в которой находятся учебные заведения.
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