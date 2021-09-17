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Украина требует расширить санкции из-за выборов в Госдуму РФ на Донбассе и в Крыму

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
17 сентября, 11:58
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Россия нарушает нормы международного права, а ее действия являются незаконными, заявили в МИД
МИД Украины выразил протест РФ
МИД Украины выразил протест РФ / Фото: МИД Украины

Украина выразила протест России из-за проведения выборов в российскую Государственную думу на территории временно оккупированных Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.

В заявлении МИД говорится, что Украина рассматривает такие действия как продолжение грубых нарушений Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Привлечение к голосованию граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, как и почти 1,5 млн избирателей, которые сейчас проживают во временно оккупированном Крыму, существенно исказит результаты выборов в Госдуму РФ и в целом ставят под сомнение их легитимность", – говорится в заявлении.

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Все причастные к организации и проведению незаконного голосования на оккупированных территориях будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины.

"Призываем иностранные государства и международные организации решительно осудить незаконные действия РФ, четко заявить о непризнании результатов выборов на временно оккупированных территориях Украины и нелегитимности сложившейся таким образом Государственной думы РФ, усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в частности путем расширения против нее санкций", – сообщили в МИД.

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Жители ОРДЛО с российскими паспортами будут голосовать на выборах в Госдуму

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В России заявили, что жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которые ранее получили российские паспорта, смогут принять участие в выборах 2021 года в Государственную думу РФ.

"Не должно быть такой ситуации, когда гражданин России, независимо от территории, места, где он проживает, был бы поражен в политправах... Эти 500 тыс. человек на Донбассе, принявшие российское гражданство, – они примут участие в выборах в Госдуму", – заявлял сенатор РФ, представитель партии власти "Единая Россия" Андрей Турчак.

Президент Владимир Путин в апреле 2019 года подписал указ, который упростил процесс получения российских паспортов жителями так называемый "ДНР" и "ЛНР", и с 14 июля того же года в Ростовской области начали выдавать документы России украинцам с оккупированных территорий.

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