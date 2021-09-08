Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Чехия - Украина: онлайн ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

ВР призвала не признавать выборы в Госдуму РФ в Крыму и на Донбассе

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
8 сентября, 13:06
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Верховной Раде заявили, что выборы в Крыму нарушают основные нормы международного права
Признают ли выборы депутатов Госдумы в Крыму и на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"
Признают ли выборы депутатов Госдумы в Крыму и на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"

Верховная Рада 8 сентября поддержала постановление "Об обращении к международным организациям с призывом не признавать выборы в Государственную Думу РФ, которая будет проводится на территории Крыма и неподконтрольных территориях Донбасса".

Об этом сообщает First в Telegram.

"За" проголосовали 318 народных депутатов", - говорится в сообщении.

Реклама

Отметим, что инициатором проекта выступил нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

Жители ОРДЛО с российскими паспортами будут голосовать на выборах в Госдуму

Ранее мы писали, что в России заявили, что жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которые ранее получили российские паспорта, смогут принять участие в выборах 2021 года в Государственную думу РФ.

"Не должно быть такой ситуации, когда гражданин России, независимо от территории, места, где он проживает, был бы поражен в политправах... Эти 500 тыс. человек на Донбассе, принявшие российское гражданство, они примут участие в выборах в Госдуму", – заявил он.

Реклама

Президент РФ Владимир Путин в апреле 2019 года подписал указ, который упростил процесс получения российских паспортов жителями так называемый "ДНР" и "ЛНР", и с 14 июля того же года в Ростовской области начали выдавать документы России украинским гражданам с оккупированных территорий.

Также мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Украина
Показать еще
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

8 сентября 1991. В Киеве находится с визитом государственный министр, министр экономики, финансов и бюджета Франции...

Погрузиться в тот день
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
2 772 случая за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять